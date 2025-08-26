Semana da Pessoa com Deficiência reforça a importância do atendimento especializado na rede municipal





A Secretaria de Educação celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 21 a 28 de agosto, instituída pela Lei nº 13.585 de 2017. A iniciativa tem como foco ampliar a conscientização sobre os direitos, os desafios e as potencialidades das pessoas com deficiência, além de promover a informação como melhor remédio contra o preconceito.

Nesse contexto, professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da rede municipal têm um papel fundamental nessa missão. Esses profissionais atuam no contraturno escolar em sala de recursos multifuncionais acessível para alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação.

A professora do AEE, Edilaine Raquel, abordou o assunto em hora-atividade nesta segunda-feira (25), com os professores da EPG Evanira Vieira Romão, na Vila Augusta. “Cerca de 7,3% da população brasileira com dois anos ou mais apresenta algum tipo de deficiência, segundo dados preliminares do Censo 2022 divulgados pelo IBGE em maio de 2025. Entre as dificuldades mais comuns estão limitações permanentes para enxergar (4%), andar ou subir degraus (2,6%), realizar atividades manuais ou de comunicação (1,4%) e ouvir mesmo com aparelhos auditivos (1,3%). Esses números reforçam a necessidade de adaptação de ambientes, práticas educativas e políticas públicas que tornem a inclusão uma realidade efetiva”, explicou Raquel.

Durante a hora atividade, os professores assistiram a um vídeo informativo (https://www.youtube.com/watch?v=1ECV088No1Y) mostrando como o capacitismo afeta a vida de milhões de pessoas com deficiência, seja no mercado de trabalho, na escola, ou na vida pessoal. Em seguida, fizeram um tour guiado na sala de recursos multifuncionais para conhecer os materiais, recursos e tecnologia assistiva. Além disso, eles receberam um kit com informações, fatos interessantes e sugestões de leitura sobre a população de PCD no Brasil.

Na oportunidade foram apresentados diversos materiais adaptados e plataformas digitais interativas, como a ferramenta Tix Letramento, que auxilia crianças com restrições motoras e ampliam o aprendizado e autonomia.

No encerramento, a equipe escolar destacou a relevância do assunto sobre capacitismo ser levado para as famílias nas próximas reuniões com os pais, pois alguns não acreditam no potencial de seus próprios filhos. “É necessário quebrar barreiras físicas, sociais e atitudinais diariamente dentro e fora do ambiente escolar”, concluiu Raquel.

A inclusão que beneficia a todos

Para Patrícia Matildes, chefe da Divisão de Diversidade e Inclusão da SE, mais do que uma data no calendário, a Semana da Pessoa com Deficiência é um chamado para que o poder público possa refletir, dialogar e multiplicar ações de conscientização em todas as nossas escolas, e mostrar que incluir é garantir o direito de aprender e de pertencer.

“A deficiência não limita o potencial humano, o que limita são barreiras físicas, atitudinais e pedagógicas que ainda persistem. Superá-las exige mais que políticas e normativas, requer diálogo, sensibilidade e ação concreta, sempre com a participação direta das pessoas com deficiência. Temos a oportunidade de ser agentes de mudança, promovendo formações, incentivando práticas inclusivas e fortalecendo a participação de todos. Que esta semana inspire gestores, professores, famílias e educandos a construírem um ambiente educacional onde a diversidade seja reconhecida, valorizada e celebrada”, destacou Patrícia Matildes.