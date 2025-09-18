Guarulhos recebe Festival Paralímpico no Ginásio Fioravante Iervolino neste sábado





A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, recebe o Festival Paralímpico neste sábado (20), no Ginásio Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisca. O evento é promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e será realizado simultaneamente em diversas cidades do país.

O dia será repleto de atividades voltadas às crianças e aos adolescentes com idade a partir dos 7 anos, com ou sem deficiência. Os interessados devem realizar inscrições até o dia 19 de setembro, através do link bit.ly/47ItTyp.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre o evento: “É uma satisfação receber esse evento na cidade, uma parceria que fortalece o esporte e permite fomentar novas vivências esportivas. Queremos cada vez mais fazer parcerias como esta para incrementar a agenda esportiva da cidade”.

O festival promove a experimentação esportiva de forma lúdica e neste ano contará com as modalidades futebol, vôlei sentado, atletismo e badminton.