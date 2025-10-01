Seresta na Roça leva música caipira para o auditório da Biblioteca Monteiro Lobato  









O show do grupo Seresta na Roça se apresenta gratuitamente no auditório da Biblioteca Monteiro Lobato no próximo dia 14 de outubro, às 20h. Coordenado pelo professor Zé Helder, o grupo é formado por 13 alunos de viola caipira do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos.

Recheado de músicas do cancioneiro caipira, o repertório levará ao palco composições de Tião Carreiro, Tonico e Tinoco, Cacique e Pagé, Almir Sater, Gedeão da Viola, João Pacífico, entre outros. A apresentação ficará por conta de Nhô Santella, locutor da rádio Imaculada de Atibaia.

De acordo com o coordenador Zé Helder, o destaque da apresentação serão os alunos Miguel, Bernardo e Matheus, todos com 12 anos de idade e que iniciaram os estudos no Conservatório Municipal de Artes este ano.

Para os alunos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, a presença no espetáculo vale carimbo.

Agenda

As futuras apresentações do grupo Seresta na Roça, assim como dos demais grupos do Conservatório Municipal de Artes, são sempre publicadas no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda, onde também é possível conferir os demais eventos da Prefeitura de Guarulhos.

Serviço

Seresta na Roça

14 de outubro às 20h

Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato (Rua João Gonçalves, 439 – Centro)

Gratuito | Distribuição de ingressos com 1 hora de antecedência

Classificação livre