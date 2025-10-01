Prefeitura celebra Dia Nacional do Surdo com espetáculo sobre respeito e combate ao preconceito









Ações de conscientização sobre a cultura, a história e os direitos das pessoas surdas integraram a 18ª edição da Semana do Surdo, evento realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, em comemoração ao Dia Nacional do Surdo, celebrado na última sexta-feira (26). Na ocasião, a EPG Anísio Teixeira, na região do bairro do Pimentas, recebeu a exibição da peça de teatro “Qual é a cor do amor?”, inspirada em obra literária infantil da autora Linda Strachan.

Repleta de interações entre os alunos das classes bilíngues de surdos das EPGs Anísio Teixeira e EPG Crispiniano Soares e alunos ouvintes, a apresentação envolveu alunos, familiares e educadores da rede municipal em abordagens sobre o modo como o amor se manifesta em diferentes sentimentos e situações.

A edição 2025 da Semana do Surdo promoveu ações que reverberaram o trabalho desenvolvido na escola, permitiu a interação entre as famílias e a retomada do diálogo sobre as questões históricas, as lutas e conquistas.

De acordo com a diretora da unidade escolar, Patrícia Tonão, a importância da capacitação dos profissionais das diversas áreas de atuação no ambiente escolar, bem como o ensino da Libras para as famílias, espaços de escuta qualificada, adaptação e criação de recursos que favoreçam o desenvolvimento pleno dos educandos, são ações e aspectos que proporcionam um ambiente acolhedor, acessível, reflexivo e humano. Nesse contexto, as ações da semana refletem na promoção das atividades o incentivo constante da empatia, respeito às diferenças, e o combate ao preconceito relacionado à surdez, garantindo ainda muito aprendizado e muita diversão.

Na última segunda-feira (29), a Secretaria de Educação também recebeu uma oficina de Libras e relato de vida, com a psicóloga surda Sarah Ramos. A programação do evento contou com a tradução simultânea para o português e intérpretes de Libras. Muito mais que valorizar a Libras como língua e forma de expressão artística, a ação promoveu interação cultural e linguística e o respeito à diversidade humana.