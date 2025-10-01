EDP apresenta Plano Verão 25/26 e destaca investimentos para ampliar a resiliência do sistema elétrico









A EDP, distribuidora de energia elétrica que atende mais de 2.2 milhões de clientes no Estado de São Paulo, nas regiões de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, apresenta seu plano de enfrentamento à severidade climática, com o lançamento do Plano Verão 25/26. Destaque para os investimentos de cerca de R$ 750 milhões neste ano dedicados à ampliação da infraestrutura energética, digitalização do sistema elétrico e reforço das equipes técnicas.

O evento de oficialização do Plano Verão aconteceu hoje (1º), em São José dos Campos, onde está localizado o Centro de Operação Integrado (COI) da EDP SP, e contou com a presença do diretor-presidente de distribuição da EDP, Dyogenes Rosi, diretor da EDP em São Paulo, Marcos Campos, colaboradores da companhia, além de autoridades públicas e do Climatempo.

Aprimorado a cada ano, o Plano Verão da EDP tem como base o histórico do setor elétrico nacional e as melhores práticas utilizadas no enfrentamento das mais diversas contingências vividas ao longo dos últimos anos pela empresa na área de concessão em São Paulo, como a tragédia em São Sebastião, em fevereiro de 2023, em Monteiro Lobato, em março de 2024, além dos ciclones extras tropicais de 2025, mais frequentes e intensos, como os que impactaram significativamente a região de Aparecida em março, com ventos superiores a 100 km/h, derrubando torres de subtransmissão, e os que atingiram o Litoral Norte em julho, elevando em 15 vezes o volume de ocorrências comparado à média diária de um dia comum.

“Estamos vivendo em um novo cenário climático, com eventos cada vez mais extremos e frequentes, alterando a vida da população nas mais diversas dimensões, incluindo no serviço de energia elétrica. Sabemos que as redes de energia são fortemente afetadas nestas situações e para mitigar os impactos do clima, nossa estratégia é atuar de forma antecipada e em sinergia com o poder público, ampliando a resiliência das cidades de nossa atuação. A EDP tem se comprometido e executado recordes de aportes fundamentados em planejamento estratégico, tornando seu sistema mais robusto, inteligente e automatizado, o que contribui para uma gestão operacional mais eficiente e segura”, afirma Dyogenes Rosi, diretor-presidente de distribuição da EDP.

Investimentos estruturantes

Em 2025, o investimento da EDP na área de concessão em São Paulo é de cerca de R$ 750 milhões. Este aporte faz parte da estratégia da companhia em investir cerca de R$ 5 bilhões até 2030, um crescimento de 40% na comparação com o montante realizado entre 2019 e 2024.

Atualmente, a EDP soma 85 subestações em toda a sua área de atuação, o que garante confiabilidade e qualidade no atendimento à população. Visando ampliar a capacidade do atendimento nas cidades para os próximos anos, de acordo com o plano diretor dos municípios, a companhia tem investido na construção de novas instalações. O destaque fica para a energização da subestação São Gonçalo, em Taubaté, em julho. Com investimentos de R$ 27 milhões, a nova estrutura beneficia 124 mil clientes do município, entre residências, comércios e indústrias, principalmente, aqueles localizados nas regiões de Piracangaguá, Estoril e São Gonçalo.

No Alto Tietê, a recém-inaugurada subestação Vila Santa Margarida faz parte do complexo de ampliação de 38% da capacidade energética de Ferraz de Vasconcelos. Ainda neste Verão, será energizada também na cidade, a subestação Parque Dourado. O complexo tem o aporte de R$ 31 milhões e permitirá maior segurança energética, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico da localidade nos próximos anos.

Em Mogi das Cruzes, também será energizada durante o período do Verão, a subestação Tietê, com investimento de R$ 24,5 milhões, que ampliará em 10% a capacidade energética da cidade, beneficiando diretamente 76 mil clientes na região central e no distrito de Brás Cubas.

No Litoral Norte, destaque para ampliação da subestação Maresias, em São Sebastião, que aumenta a flexibilidade operativa de toda a região, permitindo redundância de atendimento em caso de ocorrência no sistema elétrico local.

Tecnologia e digitalização do sistema elétrico

A tecnologia do Centro de Operação Integrado (COI) da EDP é fundamental para a gestão do sistema elétrico que abastece os 28 municípios, garantindo a continuidade do serviço e a redução do impacto aos clientes em possíveis ocorrências, como no caso de tempestades, com fortes ventos e chuvas. O uso da inteligência artificial e automatização permite que sejam realizadas manobras de carga de forma remota e instantânea.

Além disso, a digitalização da rede elétrica garante a capilaridade desta tecnologia. Atualmente, mais de 80% dos clientes da EDP em toda a sua área de concessão são beneficiados com equipamentos de religação automática do sistema (self-healing). Essa tecnologia é imprescindível para religar e seccionar, instantaneamente, trechos da rede com defeito, como o caso de queda de árvores sobre a fiação, isolando o local da ocorrência e, assim, reduzindo significativamente o impacto na região. São mais de 3 mil religadores automáticos em funcionamento.

O planejamento da companhia focado em digitalização também entende a necessidade de levar rede elétrica segura e com qualidade para todos os clientes da área de atuação. Para isso, atua com implantação de redes inteligentes, em localidades de complexidade social. O sistema permite monitoramento em tempo real e de forma remota, garantindo mais agilidade e assertividade no atendimento à população. Neste ano, a EDP contemplou cerca de 26 mil famílias com esta iniciativa.

Resiliência da rede elétrica e reforço operacional

A companhia atua fortemente para garantir um sistema de energia mais resiliente e robusto à frente dos eventos climáticos cada vez mais severo. Para isso, também neste ano investiu na expansão de sua rede protegida, como parte essencial de preparo para o período chuvoso, mais crítico ao setor elétrico. Até o momento, foram instaladas cerca de 300 km de redes protegidas, em substituição ao cabeamento comum, modernizados mais de 16.600 equipamentos, como cruzetas, para-raios, espaçadores, e substituídos mais de 840 postes.

Em situações de eventos climáticos severos, com chuvas e ventos, a vegetação torna-se grande causa de interrupção do fornecimento de energia, com queda de galhos sobre as redes. Por conta disso, a EDP também atua intensamente com trabalho preventivo de poda de árvores sobre a fiação e equipamentos. Durante o ano, foram realizadas mais de 188 mil podas nas cidades da área de concessão, visando minimizar este impacto. O trabalho é realizado por equipes especializadas e seguem critérios de meio ambiente. Além disso, a parceria entre EDP e prefeituras é muito eficaz e garante mais segurança à população e ao serviço de fornecimento de energia.

O planejamento operacional da EDP conta com o direcionamento da previsão climática, com parcerias especializadas. A partir disso, é possível antecipar e provisionar suas equipes técnicas de forma mais eficaz. Para o enfrentamento dos eventos climáticos, a companhia ampliou seu quadro de equipes que atuam nas ocorrências em campo. Os profissionais são multidisciplinares, o que permite melhor resposta nos atendimentos e, em caso de necessidade, é realizada a migração de técnicos de outras regionais para áreas com maior impacto.

Além disso, a EDP atua em parceria com prefeituras e órgãos como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para o melhor planejamento e execução de serviços preventivos e emergenciais. E em momentos de elevação do nível de criticidade da operação, o trabalho é realizado a partir de um plano de priorização no atendimento a ocorrências que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública e serviços essenciais, como escolas, creches, asilos e casos que possam oferecer risco à vida, além dos clientes cadastrados como dependentes de equipamento elétrico para a sobrevivência. Para isso, são estabelecidos níveis diferentes de criticidade que permitem uma mobilização conforme a necessidade.

No Litoral Norte, em São Sebastião e Caraguatatuba, por conta da característica da alta temporada e dificuldade de deslocamento nas vias, equipes técnicas ficarão alocadas em pontos estratégicos durante as festividades, para garantir agilidade no atendimento caso necessário.

Com relação aos canais de relacionamento com o cliente, atualmente, 85% dos atendimentos da Companhia são realizados pelos canais virtuais, site www.edp.com.br e aplicativo EDP Online. Porém, em momentos de grande volume de ocorrências, os clientes buscam também o Whatsapp, pelo 11 93465 2888 ou pelo Call Center, pelo 0800 721 0123, para registrar as suas demandas e, por isso, durante o Plano Verão, a Companhia reforça o efetivo de atendentes em 23%.