Prefeitura finaliza desassoreamento do córrego Tanque Grande









A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), finalizou nesta quarta-feira (1º) o desassoreamento do córrego Tanque Grande no trecho que vai da Cidade Seródio até o bairro Malvinas. O serviço foi supervisionado pela Regional São João.

Os trabalhos começaram no dia 8 de setembro e, desde então, a equipe não interrompeu as atividades. A limpeza do córrego foi realizada com o apoio de uma escavadeira hidráulica, que removeu os resíduos e detritos acumulados no leito.

Com a execução do serviço, a expectativa é de que a capacidade de armazenamento e a vazão das águas aumentem, contribuindo para a prevenção de alagamentos nos bairros por onde o córrego passa.

Além do desassoreamento, também foi realizado o corte do mato alto que cresceu ao longo das margens.

A Prefeitura de Guarulhos reforça ainda o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, realizada de forma preventiva, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.

A SAR tem tido uma participação fundamental nesse processo, mobilizando as oitos regionais, com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.