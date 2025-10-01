Prefeitura abre inscrições para oficinas gratuitas de bolsa de crochê e artesanato em gesso nas Casas da Mulher









A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres está recebendo inscrições para oficinas gratuitas de bolsas de crochê e de artesanato em gesso, que ocorrerão nas unidades das Casas da Mulher Clara Maria. Interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213. As vagas são limitadas.

As aulas de confecção de bolsas de crochê ocorrerão das 14h às 16h30, nos seguintes locais: na Casa Clara Maria Bom Clima, na próxima segunda-feira (6) e nos dias 13, 20 e 31; no Recreio São Jorge, nos dias 8, 15, 22 e 29; e no Pimentas, nos dias 9, 16, 23 e 30.

Por sua vez, as oficinas de artesanato em gesso acontecerão sempre das 14h às 16 horas, nas seguintes unidades: Recreio São Jorge na próxima terça-feira (7); no Pimentas, dia 17; e na Vila Galvão, dia 24.

O objetivo da pasta é promover a geração de renda, a autoestima e o empoderamento da mulher e possibilitar uma direção para o empreendedorismo.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.