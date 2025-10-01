Prefeitura homenageia parceiros da Feira do Estudante e anuncia edição de 2026









Nesta quarta-feira (1º) a Subsecretaria da Juventude homenageou as empresas e instituições parceiras da Feira da Juventude 2025 com a entrega de um certificado em um encontro em sua sede, a Casa da Juventude, no Gopoúva. Na oportunidade, foi anunciada que a próxima edição do evento ocorrerá em agosto de 2026, sendo que seu lançamento já está previsto para fevereiro do próximo ano em data a ser confirmada.

A Feira do Estudante 2025 reuniu um público de 18 mil pessoas nos dias 14 e 15 de agosto, quando puderam visitar os mais de 60 estandes de 51 empresas e os de secretarias municipais, os quais disponibilizaram informações, orientações e atividades dinâmicas como workshops, palestras com profissionais, oficinas, testes, gincanas, sorteio de bolsas de estudo e brindes no Adamastor.

A união do poder público com o privado, de acordo com o subsecretário da pasta, Joas Rodrigues de Melo, é muito importante, pois ninguém faz nada sozinho. As parcerias da Feira do Estudante 2025 resultaram no sucesso do evento, que é o maior evento da região do Alto Tietê voltado ao segmento.

O gestor agradeceu todos os participantes e também toda sua equipe pela dedicação e envolvimento para a realização da feira.

Presente à cerimônia, o reitor da FIG-Unimesp, professor Eduardo Gimenes, acompanhado da diretora de marketing da universidade, Camila Pavão, ressaltou que a iniciativa da Prefeitura de Guarulhos em parceria com as instituições de ensino é fundamental para motivar os alunos do ensino médio a continuarem estudando e procurarem profissões para o engrandecimento do município e do país.

Já o diretor do Grau Técnico, Eduardo Firmino dos Santos Filho, revelou que a expectativa de 2025 foi além do que imaginaram, uma vez que os alunos que passaram pelo estande foram atenciosos, simpáticos e participativos em todas as atividades e palestras propostas pela escola, as quais contribuíram para a cidadania e futuro do jovem guarulhense.

Por fim, o diretor da Escola do Mecânico em Guarulhos, Christian Perim, avaliou a Feira do Estudante de 2025 como a melhor já realizada pela quantidade de público presente, o engajamento dele e a organização do evento. Ele citou ainda que o fluxo de pessoas participantes na feira foi constante durante todo o evento, que começou às 8h e encerrou às 22h.

Para o responsável pela escola de cursos profissionalizantes, as mulheres estão entrando forte no mercado de mecânica e é necessário levar informações sobre as oportunidades de carreiras à juventude.

A Feira do Estudante 2025 contou com os seguintes parceiros: Faculdade Anhanguera, ACE , Animendigos, Asseag, Bauducco, Belottis, Brilho Próprio, Carrefour, Padaria Chego Lá, Ciee, Companhia das Asas, Conecta, Crea, Universidade Cruzeiro do Sul, Cultura Inglesa, Data Brasil, DJ Menezes, Ellenco/Sollenco, Eniac, Escola do Mecânico, Estação Muvuca, Fatec, FIG-Unimesp, Fix, Fisk, FMU, Grau Técnico, Gotran, Groove, Guarulhos Sucatas, IFSP, Inter Estágios, Mercado Livre, Nume, Universidade São Judas, Scholl of Rock, Sebrae, Senac, Senai, Sindicato dos Metalúrgicos, Sopa de Comédia, Solbell, Super Estágios, TECX, UNG, Uniasselvi, Unifesp, Unisa e Hebron.