Prefeitura promove ação de orientação sobre violência doméstica no Jardim São João na sexta-feira









Nesta sexta-feira (3), a Prefeitura de Guarulhos realizará uma ação de orientação sobre violência contra a mulher, a partir das 14h, no Comercial Esperança, no Jardim São João (estrada de Nazaré, 4.201). Trata-se da campanha permanente Mãos Protetoras, que irá informar e entregar à população folhetos com esclarecimentos sobre a violência doméstica e os locais com serviços especializados para atendimento às vítimas na cidade.

A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, acontece nos bairros com os maiores índices de violência contra a mulher apontados pelo Mapa da Violência Contra as Mulheres, o qual é elaborado pela subsecretaria com dados extraídos de boletins de ocorrência registrados nas delegacias de polícia do município.

Lançada em março, a campanha Mãos Protetoras já foi realizada em diversos bairros da cidade como Pimentas, Cidade Jardim Cumbica, Santa Mena, entre outros locais.