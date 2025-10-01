Bares da Tapajós tranquilizam clientes explicando procedência de suas bebidas

Após o registro de mortes e internações supostamente provocadas pela ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, bares e restaurantes da rua Tapajós, em Guarulhos, emitiram comunicados para tranquilizar seus clientes e esclarecer a procedência de seus produtos.

Até o momento os estabelecimentos Meu Gru, Garden Tapajós GastroBar, Boteco Boa Vista e

Butiquim do Espeto publicaram em suas redes sociais comunicados destacando que todas as bebidas alcoólicas são adquiridas de fabricantes e distribuidores oficiais, com nota fiscal e lacre de fábrica, além do selo de autenticidade que garantem sua procedência.