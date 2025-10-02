Café Moda e Viola leva música sertaneja raiz ao CEU Ponte Alta no domingo









Neste domingo (5), a partir das 10h, o CEU Ponte Alta receberá mais uma edição do Café Moda e Viola, evento que trabalha para manter viva a tradição do sertanejo raiz em Guarulhos. A celebração ocupa o espaço todo primeiro domingo do mês e oferece aos visitantes uma mesa de café da manhã farta em um espaço acolhedor para todas as idades.

Entre as atrações do mês de outubro estão Vilson Rampazo, Laio Lira, Marlene Gomes, Trio Carga Pesada, J. Santos e Vera Bianca e Regional. A apresentação também fica por conta de Vera Bianca.

Todas as edições do Café Moda e Viola, assim como os demais eventos da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Guarulhos, são publicadas na agenda oficial da cidade, que pode ser acessada no link www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.

Serviço

Café Moda e Viola | Domingo – 5 de outubro, às 10h

CEU Ponte Alta (Rua Pernambuco, 836 – Jardim Ponte Alta I)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre