Prefeitura recebe inscrições para o Dia das Crianças Inclusivo no Zoo de Guarulhos









A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão irá celebrar o Dia das Crianças Inclusivo, na próxima quinta-feira (9), às 14h, com um piquenique para as crianças com deficiência e suas famílias no Zoológico de Guarulhos (rua Dona Gloria Pagnoncelli,344 – Jardim Rosa de França). Interessados em participar devem se inscrever pelo telefone (11) 2414 -3685. As vagas são limitadas.

A pasta promete um encontro de muita alegria, descontração e diversão através de uma programação especial que terá contação de histórias, brincadeiras, música, gincana, entre outras atrações. Os participantes podem colaborar levando um prato de doce ou salgado para compartilhar com os demais.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.