Guarulhos participará de Hackathon mundial em parceria com a Nasa

Neste final de semana, dias 4 e 5 de outubro, será realizada a 14ª edição do NASA Space Apps Challenge, considerada uma das maiores maratonas tecnológicas do mundo. O Hackathon vai reunir programadores, empreendedores, cientistas, designers e tecnólogos, que têm a oportunidade de criar soluções utilizando dados da NASA e Agências Espaciais parceiras. Guarulhos, referência em tecnologia no estado de São Paulo, será uma das cidades brasileiras participantes.

A organização do evento ficará a cargo da Comunidade Hackathon Brasil, que será responsável pela realização do evento e oferecerá apoio técnico, mentorias e visibilidade aos projetos. A NASA premiará os projetos nas seguintes categorias: Melhor Uso da Ciência, Melhor Uso de Dados, Melhor da Tecnologia, Impacto Galáctico, Melhor Conceito de Missão, Melhor Inspirador, Melhor Narrativa, Conexão Global e Arte e Tecnologia.

O evento gratuito acontecerá exclusivamente online e os interessados ainda podem se inscrever através do site: https://hackathonbrasil.com.br/nasa/.

A Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e o seu Departamento de Ciência, Inovação, Ampliação Digital e Cidades Inteligentes, apoia esta iniciativa e outros eventos de inovação na cidade. Além disso, o Departamento organiza o Experimenta!, tradicional maratona de soluções inovadoras e tecnológicas que tem contribuído para a criação de cultura de soluções inovadoras e empreendedorismo de base tecnológica na cidade e que no próximo ano chegará a sua emblemática décima edição.