Mostra cultural reúne trabalhos dos alunos da EPG Edson Nunes Malecka









A Mostra Cultural 2025 da EPG Edson Nunes Malecka, no Ponte Alta, apresentou à comunidade escolar, na sexta-feira (26), o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano. A partir do tema “Identidades e Consciência Social”, o evento educativo anual realizado tradicionalmente em setembro apresentou as aprendizagens adquiridas pelas crianças por meio das atividades pedagógicas, revelando a riqueza da identidade de cada um e a força do coletivo.

As exposições reuniram criações, aprendizagens e processos, abrindo as portas da escola para compartilhar as conquistas dos estudantes. De acordo com o diretor da unidade, Manoel Rodrigues, os trabalhos contemplaram diferentes linguagens artísticas e educativas, incluindo esculturas, pinturas, trabalhos manuais, apresentações teatrais e de dança, além de demonstrações científicas.

No pátio da escola e nas salas de aula, os visitantes puderam conferir vários painéis, como as vivências culturais e elementos decorativos do povo Wassu, povo indígena de Guarulhos, fotografias dos professores e alunos, registros de brincadeiras e atividades dentro e fora da escola, maquetes, objetos em argila e muitas outras produções.

Os familiares prestigiaram a mostra e ficaram orgulhosos pela dedicação e criatividade das crianças com os projetos, assim como pela organização do evento realizado pela equipe escolar. O colorido dos trabalhos celebrou a diversidade, a valorização da cultura do povo brasileiro e de suas raízes, promovendo momentos de reflexão sobre a sociedade em que vivemos e que estamos construindo, com base no respeito, na responsabilidade, na autonomia, na empatia e no protagonismo.