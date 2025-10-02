Guarulhos intensifica fiscalização contra adulteração de bebidas com metanol e fecha bares e adegas irregulares









Uma operação integrada realizada nesta quarta-feira (1º) em Guarulhos fiscalizou dezenas de estabelecimentos e fechou bares e adegas que comercializavam bebidas alcoólicas de forma irregular. A ação contra adulteração de bebidas com metanol contou com as participações da Vigilância Sanitária, do Procon, da Secretaria de Segurança Urbana, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Polícia Civil.

Durante a fiscalização, realizada em dois períodos, as equipes da Prefeitura de Guarulhos encontraram diversas irregularidades, como bebidas vencidas, ausência de notas fiscais nem documentação obrigatória e máquinas de caça-níqueis. Três adegas e uma distribuidora foram multadas e fechadas, e mais 20 estabelecimentos receberam orientações e notificações quanto à procedência dos produtos, a higiene do local e o licenciamento.

A intoxicação por metanol ocorre quando essa substância, presente como contaminante em bebidas clandestinas ou como adulterante do álcool combustível, é ingerida e se transforma em ácido fórmico no organismo. Esse processo pode levar a acidose metabólica, cegueira e até a morte. A ingestão de pequenas quantidades, entre 20 e 60 mililitros, já pode provocar efeitos graves.

Guarulhos registrou até esta quarta-feira dois casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo um paciente sob investigação internado no município e outro internado em São Paulo.

Os principais sintomas segundo os especialistas incluem dor de cabeça, tontura, sonolência, náusea, visão turva ou perda da visão, além de sensação de embriaguez desproporcional à quantidade de bebida consumida. Em caso de sintomas, a recomendação é procurar atendimento médico imediato.

Para enfrentar a situação, a Secretaria da Saúde publicou a Nota Informativa nº 11/2025 (30/09), o Alerta de Risco nº 06/2025 (01/10) e a Nota Técnica nº 02/2025, ambos emitidos pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) e disponíveis no portal da Prefeitura, em www.guarulhos.sp.gov.br/notas-e-alertas. As medidas incluem ainda palestras sobre o manejo clínico da intoxicação por metanol.

A Prefeitura reforça a importância de redobrar a atenção na compra de bebidas alcoólicas. É fundamental adquirir apenas de fornecedores formais, exigir nota fiscal e verificar se rótulos e lacres estão íntegros. Também é preciso desconfiar de preços muito abaixo do praticado no mercado. Produtos sem identificação do fabricante, com embalagens de má qualidade ou vendidos de maneira informal representam grave risco à saúde.

Com a ação, a Prefeitura de Guarulhos reforça seu compromisso de proteger a saúde do consumidor, combater práticas ilegais e garantir mais segurança à população.