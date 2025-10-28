GCM de Guarulhos protege mulher e prende homem por violência doméstica no Jardim Normandia





A mulher guarulhense está mais segura com a Guarda Civil Municipal (GCM). Na noite da última segunda-feira (27), agentes da Inspetoria Leste prenderam em flagrante um homem por violência doméstica no Jardim Normandia.

A vítima acionou a Central 153 informando sobre as agressões sofridas do companheiro. A equipe da GCM de área foi encaminhada e prendeu o homem por lesão corporal e violência doméstica. O agressor tem passagem pelo sistema prisional e está em liberdade condicional.

A GCM de Guarulhos está preparada para proteger as mulheres e combater a violência doméstica.