Daniel Vorcaro deixa unidade prisional de Guarulhos com tornozeleira eletrônica

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi solto na manhã deste sábado (29) do Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos. Ele estava preso desde 17 de setembro e deixou a unidade após uma liminar concedida pela desembargadora Solange Salgado, do TRF-1. A Justiça determinou que ele será monitorado por tornozeleira eletrônica, entendendo que medidas cautelares são suficientes para garantir o andamento do processo.

A soltura ocorre no contexto da operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos no sistema financeiro, incluindo operações fraudulentas de R$ 12,2 bilhões envolvendo o BRB e o Banco Master.

Vorcaro foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando tentava embarcar para Dubai. Agora, com a liberdade condicionada, o banqueiro seguirá respondendo ao processo enquanto a Polícia Federal e o Ministério Público continuam apurando as supostas irregularidades.