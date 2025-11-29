Medina assume assistência de acusação no caso Emanuelly

O advogado Cristiano Medina, conhecido nacionalmente por sua atuação firme no caso Henry Borel, passou a integrar oficialmente a assistência de acusação no processo que investiga a morte de Emanuelly, de 4 anos, encontrada concretada na lavanderia da casa do pai, no Parque Jandaia, em Guarulhos. A entrada de Medina no caso representa um reforço significativo na busca por justiça para a criança e sua família.

Em sua manifestação inicial, Dr. Medina ressaltou que nenhuma palavra consegue traduzir a brutalidade do crime, mas destacou que o silêncio jamais será uma opção. Ele relembrou sua postura no caso Henry Borel, enfatizando que atuará com o mesmo rigor, coragem e responsabilidade, características que marcaram sua atuação, mesmo diante de pressões e tentativas de intimidação. Segundo ele, o compromisso é sempre com a verdade e com a garantia de que a Justiça seja plenamente realizada.

No caso de Emanuelly, o advogado afirmou que estará ao lado da família em todas as fases do processo, acompanhando a investigação de perto, cobrando o correto enquadramento jurídico e pressionando para que todos os envolvidos sejam responsabilizados de forma integral, dentro dos parâmetros legais. Medina classificou o trabalho como “incansável”, reforçando que a dor da família precisa ser acolhida pelo Direito e convertida em uma resposta concreta por parte do sistema de Justiça.

Além disso, lançou um alerta contundente sobre a necessidade de proteger a infância: nenhuma criança pode ser invisibilizada. Para ele, qualquer sinal de violência deve ser levado a sério, e a defesa dos direitos das crianças é um dever que envolve o Estado, as instituições e toda a sociedade.