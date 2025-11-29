Homem arrasta mulher pela Marginal após crise de ciúmes

Na manhã deste sábado (29), uma cena de extrema violência chocou quem trafegava pela Marginal Tietê, na altura da Vila Maria. Uma mulher foi arrastada por um carro em movimento após uma crise de ciúmes do agressor, que a manteve presa na parte inferior do veículo enquanto seguia pela via.

Motoristas que presenciaram o ato acionaram imediatamente equipes de resgate e segurança. Assim que o veículo parou, socorristas correram até a vítima, que apresentava ferimentos graves, compatíveis com o arrasto no asfalto. Ela recebeu atendimento emergencial ainda no local e foi encaminhada para avaliação médica.

O caso reforça o alerta para situações extremas de violência motivadas por ciúmes e destaca a importância de denúncias rápidas para evitar desfechos ainda mais graves. Até o momento não há mais notícias sobre o caso.