ACENDER DAS LUZES DE NATAL 2025 – BOSQUE MAIA







Neste sábado (13), às 19h, o Bosque Maia recebe o tradicional Acender das Luzes de Natal, que marca oficialmente o início da temporada natalina em Guarulhos. O destaque será a árvore de 25 metros, a maior da cidade, que ilumina simultaneamente o Bosque e a avenida Paulo Faccini e atrai mais de 10 mil pessoas todos os anos. A cerimônia contará com queima de fogos silenciosa, sem barulho, para garantir um momento inclusivo e confortável para todos.

O grande destaque deste ano é a árvore de Natal de 25 metros, a principal da cidade, que promete encantar o público com brilho intenso, cores vibrantes e efeitos especiais. O momento do acendimento sempre reúne uma multidão. Todos os anos mais de 10 mil pessoas acompanham a contagem regressiva que ilumina simultaneamente todo o Bosque Maia e a Avenida Paulo Faccini, criando um cenário mágico que já faz parte da tradição da cidade.

Outro ponto muito aguardado é a Casinha do Papai Noel, totalmente decorada e preparada para receber as famílias. O Papai Noel estará presente na cerimônia, inaugurando oficialmente o espaço e posando para fotos com crianças e adultos. A estrutura deste ano é a maior e mais charmosa já montada no Bosque, trazendo ainda mais encanto e emoção para a abertura natalina.

O Acender das Luzes é gratuito e se tornou um símbolo de união, tradição e celebração para os moradores de Guarulhos e visitantes de toda a região.

Serviço:

Acendimento das Luzes de Natal no Bosque Maia

Data: 13 de dezembro

Horário: 19h

Local: Bosque Maia na Avenida Paulo Faccini

Entrada gratuita