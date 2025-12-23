GCM apreende adolescente com 700 gramas de drogas no Conjunto Paes de Barros

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) apreenderam na segunda-feira (22) um adolescente de 15 anos com 700 gramas de entorpecentes no Conjunto Residencial Paes de Barros.
Durante o policiamento preventivo pela região, a equipe deparou com o infrator na viela da Bica. Na oportunidade, ele portava uma sacola contendo 317 porções de cocaína e 97 de maconha, além de um aparelho celular iPhone 12, com bloqueio de roubo.
A ocorrência foi apresentada no 7° Distrito Policial, onde o delegado de polícia, na presença da mãe do adolescente, lavrou auto de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. O proprietário do celular foi localizado e não reconheceu o adolescente como autor do roubo sofrido. O infrator foi encaminhado ao juiz da Vara da Infância e da Juventude.