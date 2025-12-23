Startup de Guarulhos moderniza logística B2B com cotações automáticas e atendimento humano

A logística segue como um dos principais desafios para empresas B2B no Brasil, especialmente para fábricas, atacadistas e distribuidores que enfrentam demora e falta de transparência na obtenção de cotações de frete. Esse gargalo impacta diretamente a eficiência operacional e os custos do setor.

Criada em Guarulhos, na Grande São Paulo, a Frebase surge como uma alternativa para simplificar esse processo. A logtech conecta empresas a mais de 100 transportadoras por meio de uma plataforma que oferece cotações automáticas de frete, gestão integrada e controle logístico em um único ambiente, sem cobrança de mensalidade. O modelo conta ainda com contratos que asseguram preços competitivos.

Segundo a empresa, o diferencial está na combinação entre tecnologia e atendimento especializado. Apesar da automação, a Frebase mantém suporte humano para garantir proximidade e confiança na relação com os clientes, especialmente em operações mais complexas.

Com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das áreas de tecnologia, comércio e logística, a logtech afirma ter nascido a partir da experiência prática do setor. Hoje, a Frebase se posiciona como parceira de empresas que buscam escalar suas operações com mais eficiência, agilidade e segurança.