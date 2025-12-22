Guarulhos registra queda de mais de 93% nos casos de dengue em 2025 e mantém vigilância permanente







Guarulhos registrou uma queda expressiva de 93,24% nos casos confirmados de dengue em 2025, na comparação com o ano anterior. Enquanto em 2024, entre as semanas epidemiológicas 1 e 53, foram confirmados 80.893 casos da doença, em 2025, no período entre a semana 1 e 51, o número caiu para 5.469 confirmações. Apesar da redução significativa, o município segue em estado de atenção com ações de vigilância contínuas.

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, divulgado no último dia 15, os casos de dengue estão distribuídos pelas quatro regiões de saúde do município, com 1.808 confirmações na Região Centro, 1.734 na Cantareira, 1.063 na São João e 864 na região dos Pimentas. A cidade também registra dois casos importados de chikungunya. O cenário reforça a abrangência das ações municipais e a importância de cuidados permanentes em todos os bairros.

O boletim ainda apontou que a maioria dos focos do mosquito ainda é encontrada em ambientes domiciliares, especialmente em quintais, áreas externas e recipientes que acumulam água, como pratinhos de plantas, calhas, ralos, caixas-d’água mal vedadas e objetos descartados de forma inadequada.

Com o objetivo de eliminar os criadouros e orientar a população sobre as medidas de prevenção, as equipes de agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizam ações diárias, incluindo visitas casa a casa e a pontos estratégicos, como borracharias. As atividades incluem bloqueios, fiscalização e atendimento de denúncias realizadas pela população.

A chefe do CCZ, Danilla Sales, destaca que a prevenção começa dentro de casa e depende do envolvimento da população para que os resultados das ações em campo sejam potencializados. Além disso, ressalta que durante este período de chuvas e altas temperaturas, combinação que favorece a proliferação do mosquito da dengue, é fundamental reforçar a atenção com a adoção de medidas simples no dia a dia para a eliminação de possíveis criadouros.

Como a população pode colaborar

A recomendação à população é reservar alguns minutos, pelo menos duas vezes por semana, para vistoriar o quintal e eliminar qualquer ponto de acúmulo de água, além de receber os agentes de combate às endemias, que atuam na orientação, identificação de riscos e prevenção da transmissão.

Pais e responsáveis também devem se atentar à carteirinha vacinal de jovens de dez a 14 anos e garantir que tenham o esquema completo da vacina contra a dengue. Em Guarulhos, já foram aplicadas 66.263 primeiras doses e 37.815 segundas doses, porém a cobertura da segunda dose permanece abaixo da meta ideal de 90%, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações. A Secretaria da Saúde orienta que o público-alvo seja levado às Unidades Básicas de Saúde para atualização da caderneta, contribuindo para o fortalecimento da proteção individual e coletiva contra a doença.

Além das ações preventivas, é essencial que a população esteja atenta aos principais sintomas da dengue, como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores no corpo e nas articulações, manchas vermelhas na pele e cansaço intenso. Ao apresentar sinais suspeitos, a orientação é buscar atendimento em uma UBS ou serviço de saúde, garantindo avaliação adequada, acompanhamento oportuno, contribuindo também para o monitoramento da doença no município.