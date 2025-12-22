Prefeitura promove limpeza de bocas de lobo em ruas de dois bairros







A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais, promoveu, no último sábado (20), a limpeza e a desobstrução de bocas de lobo localizadas em ruas da Vila Galvão e do Jardim City. A ação contou com a coordenação da Regional Vila Galvão.

Os serviços ocorreram em equipamentos que integram o sistema de drenagem de águas pluviais localizados na rua Alberto Ferreira Lopes (Vila Galvão) e nas ruas Doutor Laerte Romualdo e Prefeito Rinaldo Poli, ambas no Jardim City.

As bocas de lobo foram limpas manualmente pela equipe e teve por objetivo principal prevenir as vias de possíveis alagamentos, sobretudo no período mais chuvoso.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.