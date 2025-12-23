Prefeitura de Guarulhos e Governo do Estado entregam 358 unidades habitacionais no Sítio São Francisco







A Prefeitura de Guarulhos e o Governo de São Paulo entregaram 358 unidades habitacionais de empreendimentos no Sítio São Francisco. O conjunto habitacional Sítio São Francisco-Pimentas foi construído pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). A cerimônia de inauguração ocorreu nesta segunda-feira (22), no conjunto localizado à rua Soweto, 41, Sítio São Francisco, com as presenças do prefeito Lucas Sanches e do governador Tarcísio de Freitas.

As unidades possuem dois dormitórios com áreas de 39 a 53 metros quadrados, além de garagem e irão atender as famílias reassentadas que precisaram ser removidas do local para obras de infraestrutura, saneamento e recuperação ambiental do projeto de urbanização integrada.

Para o secretário municipal de Habitação, Pastor Anistaldo, a entrega simboliza dignidade, segurança e um novo começo para centenas de famílias de Guarulhos. O reassentamento dessas pessoas, aliado às obras de infraestrutura, saneamento e recuperação ambiental, mostra que é possível cuidar das pessoas e do território ao mesmo tempo.

Anistaldo ressaltou também que essa parceria com o Governo do Estado, por meio da CDHU, reforça o compromisso da administração municipal em reduzir o déficit habitacional e garantir moradia adequada para quem mais precisa.