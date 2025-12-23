Fundo Social distribui brinquedos a crianças do HMCA em ação de Natal







Nesta segunda-feira (23), o Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), em Guarulhos, recebeu um momento especial de solidariedade e emoção. Em clima de Natal, foi realizada pelo Fundo Social a entrega de brinquedos para as crianças em atendimento no hospital, levando sorrisos, carinho e esperança a quem mais precisa neste período do ano.

A ação contou com a presença da primeira-dama de Guarulhos, Caroline Sanches, e do prefeito Lucas Sanches, que fizeram questão de acompanhar de perto a entrega e conversar com as crianças, familiares e profissionais da saúde. O gesto simboliza o compromisso da administração municipal com o cuidado humanizado e o bem-estar das famílias guarulhenses.

Mais do que presentes, a iniciativa teve como objetivo levar acolhimento, afeto e uma mensagem de esperança, reforçando que, mesmo em momentos delicados, as crianças não estão sozinhas.

A ação reforça a importância de iniciativas que promovem o cuidado humanizado e a atenção especial às crianças, transformando o ambiente hospitalar em um espaço mais leve, acolhedor e cheio de esperança, especialmente nesta época tão significativa do ano.