Governo de SP realiza operação integrada para cumprir mandados de prisão contra agressores de mulheres





O Governo de São Paulo realiza nesta terça-feira (30) uma operação integrada para o cumprimento de mandados expedidos pela Justiça contra agressores de mulheres. Cerca de 1,7 mil policiais e 1 mil viaturas estão mobilizados em todo o estado para a ação Ano Novo, Vida Nova contra a violência doméstica. A coordenação é da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo via Polícia Civil, que conta com o apoio da Secretaria de Políticas para a Mulher.

As primeiras ações tiveram início na segunda-feira (29), a execução de 225 mandados de prisão em todo o estado. “É a resposta para os agressores que imaginavam que poderiam ficar na impunidade”, afirmou a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), delegada Cristiane Braga.

A iniciativa integra a estratégia do Governo de São Paulo de enfrentamento permanente à violência contra a mulher, unindo ações repressivas, prevenção e políticas públicas de proteção. O objetivo é ampliar a segurança das mulheres, interromper ciclos de violência e assegurar o cumprimento rigoroso das decisões judiciais.

“Essa operação reflete a integração das forças de segurança com as políticas de proteção às mulheres. A prisão de agressores é uma medida fundamental para preservar vidas, garantir dignidade e demonstrar que o Estado atua de forma firme e coordenada contra a violência doméstica”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

A ação conta com o apoio direto da Secretaria de Políticas para a Mulher. “Nosso compromisso é agir antes que a violência aconteça. Queremos encerrar o ano com mais vidas protegidas, porque cada agressor capturado significa mais uma família livre da violência. Prioridade absoluta do Estado de São Paulo”, afirmou Adriana Liporoni, secretária de Políticas para a Mulher.

SP Por Todas

O SP Por Todas é um movimento do Governo do Estado de São Paulo voltado à ampliação da visibilidade das políticas públicas para mulheres e ao fortalecimento da rede de proteção, acolhimento e autonomia. A iniciativa reúne ações estruturantes da gestão, como o aplicativo SP Mulher Segura, que conecta as vítimas diretamente às forças policiais, e a expansão das Delegacias de Defesa da Mulher com atendimento 24 horas. Mais informações estão disponíveis em www.spportodas.sp.gov.br.