SP São Libras: utilização do serviço cresce 21% em 2025 com quase 10 mil atendimentos





O programa São Paulo São Libras da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) registrou aumento de 21,4% na utilização dos serviços, com 9.963 mil atendimentos em 2025. A iniciativa, criada em outubro de 2023, reforça o compromisso do Governo de São Paulo em garantir e ampliar a inclusão em todo o território paulista. Desde o início do programa, foram realizados 17,3 mil atendimentos, com um total de investimento de R$ 4,1 milhões.

Por meio do uso da tecnologia, servidores que atuam em órgãos públicos estaduais acionam, em tempo real, intérpretes de Libras para intermediarem o atendimento a pessoas com deficiência auditiva. O programa São Paulo São Libras foi implementado para facilitar o acesso aos serviços públicos, de modo a eliminar impedimentos comunicacionais, e colocar a comunidade surda no centro das decisões que dizem respeito aos seus próprios direitos com uma solução prática, eficaz e inclusiva.

“É um marco histórico no estado de São Paulo, que revoluciona a rotina das pessoas surdas, permitindo a comunicação direta em Libras. Consiste numa iniciativa que não apenas abre portas para a comunidade surda, mas também representa um avanço significativo na busca por uma sociedade mais inclusiva, onde todos têm igualdade de acesso aos serviços públicos. A tecnologia é uma aliada para criarmos mudanças reais e positivas na vida das pessoas”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Há dois anos, logo após o lançamento do programa, a Secretaria de Segurança Pública aderiu ao São Paulo São Libras para implementar acessibilidade às 1,3 mil delegacias de polícia que possuem atendimento ao público. Em seguida, o recurso também passou a estar presente nos 17 Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs) e nos 233 Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) em diferentes regiões, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Outro destaque foi a implantação do atendimento em Libras diretamente no aplicativo Poupatempo, que oferece acesso a mais de mil serviços digitais. Com apenas alguns cliques, os usuários podem contar com a presença virtual dos Libras para auxiliá-los em demandas como a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, verificação de débitos de veículos, informações sobre pontos na CNH, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, serviços municipais, entre outros.

O SP São Libras ainda está disponível nos 21 Centros de Integração e Cidadania (CICs), nas Defensorias Públicas do estado e em serviços de saúde, como no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor).

Como funciona

Os servidores públicos acessam uma plataforma para se conectar com a Central de Interpretação de Libras, um serviço que oferece interpretação simultânea por meio de videochamada, em tempo real, realizada por intérpretes de Libras.

Na prática, o intérprete utiliza a linguagem de sinais para se comunicar com a pessoa surda e traduz as informações para o servidor em português. Para garantir uma implementação eficiente, todos os servidores estaduais recebem treinamento sobre como utilizar o sistema e solicitar a presença de um intérprete.

A Central funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, contando com cerca de cem intérpretes de Libras qualificados e experientes na interpretação simultânea entre Libras e português.

Coragem para fazer o impossível: São Paulo na Direção Certa

Nos últimos 3 anos, o Governo de São Paulo atuou com coragem para enfrentar gargalos históricos, retomando obras inacabadas e implementando projetos históricos e inéditos que vão deixar legado para a população. Os resultados antes considerados impossíveis saíram do papel para fazer a diferença: a entrega da primeira etapa do Rodoanel Norte, o funcionamento da Linha 17-Ouro de metrô prevista para março, o início do projeto do Túnel Imerso Santos-Guarujá, o fim da Cracolândia no centro da capital, a inclusão de 2 milhões de pessoas na rede de água e outras 3 milhões com esgoto tratado após a desestatização da Sabesp, as 76 mil casas próprias entregues e outras 110 mil em produção, o recorde de 3,5 milhões de cirurgias eletivas na saúde, os R$ 8 bilhões investidos em 800 Santas Casas e instituições de saúde com a Tabela SUS Paulista, as 46 mil vagas em universidades com o Provão Paulista e 2 mil intercâmbios internacionais com o Prontos Pro Mundo, a menor taxa de homicídios da história e as quedas recordes em latrocínios e roubos em 2025, entre outros. Com coragem pra fazer o impossível, São Paulo segue na direção certa!