Polícia de São Paulo prende suspeito que usou jet ski para assaltar casal em São Vicente





A Polícia Militar de São Paulo, com apoio da Polícia Civil, prendeu um homem de 18 anos na madrugada deste domingo (28), em São Vicente, após uma tentativa de latrocínio. Ele é um dos envolvidos no assalto a um casal no dia 21 de dezembro. Na ocasião, as vítimas foram abordadas enquanto andavam de caiaque por uma dupla de criminosos em um jetski.

Ele já tinha sido reconhecido pela polícia e estava com um mandado de prisão em aberto. Na noite de sábado (27), o suspeito e um adolescente participaram de uma tentativa de latrocínio contra três pessoas, no mesmo município.

As vítimas estavam em frente a uma residência quando foram abordadas pelos dois suspeitos. A dupla levou alianças, joias, um telefone celular e um veículo. Durante a fuga, o autor atirou em direção às vítimas, que não foram atingidas.

Policiais militares localizaram o veículo roubado abandonado e, na madrugada de domingo, abordaram os suspeitos. Foram apreendidos com eles dois celulares, uma arma de fogo e a aliança de uma das vítimas.

Nesta segunda (29), o casal assaltado no mar foi à delegacia e reconheceu o suspeito, que permaneceu preso à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para localizar o segundo envolvido no crime.