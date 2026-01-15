Quadrilha de Guarulhos é alvo de operação por vender ingressos falsos para show do Iron Maiden

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), uma operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes por meio da venda de ingressos falsos para um show da banda Iron Maiden. A ação tem como foco um esquema de estelionato eletrônico que teria enganado consumidores por meio de um site fraudulento que simulava uma plataforma oficial de vendas.

Batizada de “Fear of the Pix”, a operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital, e em Guarulhos. As diligências ocorreram em endereços ligados a duas empresas investigadas e aos sócios envolvidos no esquema. Durante a ação, foram apreendidos 13 relógios, três veículos de luxo, R$ 11 mil em dinheiro, seis computadores e documentos que passarão por análise.

As investigações apontam que os suspeitos anunciavam ingressos para supostos shows da banda marcados para os dias 25 e 27 de outubro, com valores entre R$ 200 e R$ 700. As vendas eram feitas por meio de um site falso que imitava a página da LivePass. Uma das vítimas relatou ter pago R$ 690 via PIX, sem nunca receber os ingressos, descobrindo posteriormente que havia sido direcionada a uma plataforma fraudulenta.

O inquérito teve início em dezembro de 2025, após o registro da denúncia na delegacia. Segundo a polícia, o dinheiro foi direcionado a empresas com constituição recente, alterações societárias consideradas suspeitas e histórico de reclamações semelhantes. Há indícios de uma associação criminosa estruturada para a prática recorrente de golpes virtuais, com movimentações financeiras que podem chegar a R$ 120 milhões. O caso é investigado como estelionato eletrônico e associação criminosa.