GCM de Guarulhos resgata 29 pássaros silvestres em criadouro ilegal no Jardim Belvedere

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgataram na tarde de quinta-feira (12), no Jardim Belvedere, 29 pássaros silvestres em criadouro ilegal.

A equipe foi acionada pela Central 153 para averiguar a denúncia em uma residência. No local, os GCMs encontraram aves das espécies trinca-ferro (21), bigodinho (4), tico-tico (2) e coleira (2), que foram encaminhadas, juntamente com o proprietário, à Delegacia de Meio Ambiente (Dicma).

Os animais foram apreendidos e encaminhados pela GCM ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras SP) para cuidados médico-veterinários e posterior soltura na natureza.