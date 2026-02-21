Prefeitura deve construir bolsão de estacionamento para taxistas no aeroporto

Taxistas de Guarulhos se reuniram nesta sexta (20), às 14h, com o vice-prefeito Thiago Surfista e o secretário de transportes e trânsito para apresentar reivindicações e discutir melhorias para a categoria.

Entre os temas, esteve a obrigatoriedade do adesivo nos veículos, publicada no Diário Oficial. Ficou definido que o item poderá ser utilizado em modelo com ímã, mas seguirá obrigatório, sob risco de multa.

A categoria também apresentará novas propostas de layout para avaliação da Prefeitura.

O secretário informou ainda sobre a criação de um bolsão no aeroporto e uma parceria com a 99 para priorizar taxistas de Guarulhos nas chamadas feitas na cidade. Nova reunião deve ser marcada.