Aeromóvel de Guarulhos passa a funcionar atendendo todo o público

O Aeromóvel de Guarulhos passou a atender todos os passageiros a partir desta sexta (20), ampliando o acesso ao sistema que conecta a cidade ao maior aeroporto do país. A restrição que permitia apenas o embarque de funcionários identificados do aeroporto foi encerrada.

O equipamento faz a ligação entre a Estação Aeroporto-Guarulhos, da Linha 13-Jade da CPTM, e os três terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Mesmo ainda em fase de testes pré-operacionais, etapa que antecede a operação em horário integral, o serviço já funciona diariamente, das 18h à meia-noite. Atualmente, a circulação ocorre com um único trem, em sistema de ida e volta, realizando as quatro paradas previstas no trajeto.

A ampliação do atendimento beneficia moradores e visitantes que utilizam o aeroporto para voos nacionais e internacionais, fortalecendo a mobilidade urbana em Guarulhos.