Sequestro termina com vítima libertada pela Polícia na Vila Any

Durante patrulhamento, policiais militares foram informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) de que um homem havia sido sequestrado por quatro indivíduos e levado para uma região de mata em Guarulhos.

Diante das informações, equipes se deslocaram até a rua Teresa Rodrigues, na Vila Any. No local, uma área de mata fechada, de difícil acesso e com terreno íngreme, os policiais realizaram buscas com apoio de viaturas da 4ª Companhia e do monitoramento.

Durante a varredura, um suspeito foi localizado e detido. Ele foi identificado como Victor Hugo Pinheiro da Silva, menor de idade, que estava com a vítima no momento da abordagem. Ao perceber a presença policial, o jovem tentou fugir, mas foi alcançado e apreendido.

A vítima, identificada como João Donozete Rodrigues, foi libertada durante a ação e estava bastante abalada emocionalmente. Segundo relato, ele havia sido vítima de roubo por volta das 6h20 na Marginal Tietê, em São Paulo, quando foi colocado à força dentro de um veículo Corsa verde, escoltado por duas motocicletas, e levado até Guarulhos, onde permaneceu sob poder dos criminosos armados.

O adolescente sofreu escoriações após cair em um barranco durante a tentativa de fuga e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Dona Luiza para atendimento médico. Em seguida, ele e a vítima foram levados ao 4º Distrito Policial.

O delegado de plantão registrou a ocorrência como roubo com restrição de liberdade, e o menor permaneceu apreendido na carceragem do 4º DP, à disposição da Justiça.