Palmeiras avalia saída de Guarulhos após problema judicial com CT

O Palmeiras estuda transferir seu centro de treinamento das categorias de base para outra cidade da Grande São Paulo após enfrentar um impasse judicial envolvendo a área onde o complexo está instalado, em Guarulhos.

O CT funciona no Parque Ecológico do Tietê, próximo à rodovia Ayrton Senna, e enfrenta questionamentos na Justiça relacionados ao licenciamento ambiental do terreno. Em uma das decisões do processo, a Justiça chegou a determinar a demolição das estruturas do local, apontando possíveis danos ambientais.

Diante do cenário, a diretoria do clube passou a analisar alternativas fora do município para manter as atividades da base. O centro de treinamento é utilizado para treinos, preparação e desenvolvimento de jovens atletas das categorias inferiores.

A base do Palmeiras é considerada uma das mais fortes do futebol brasileiro e tem sido responsável por revelar jogadores que chegaram ao time profissional e também foram negociados com clubes do exterior.

Caso a mudança seja confirmada, Guarulhos poderá perder uma importante estrutura esportiva ligada à formação de novos talentos do futebol.