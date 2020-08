Durante abordagem, GCM encontra drogas dentro do veículo de indivíduo suspeito, na região do Paraventi

Equipe em patrulhamento na região do Paraventi, deparou se com um veículo Vectra de cor Preta com o emplacamento DTZ 0528 de Santos o qual chamou a atenção da equipe, sendo solicitado ao condutor do veículo ordem de parada, o mesmo empreendeu fuga, que após acompanhamento logramos êxito em aborda o veículo na A.V. Faria Lima, N°102 em busca pessoal do J.A.M. de 47 anos nada de ilícito foi localizado, porém o indivíduo demostrou certo nervosismo, o qual chamou a atenção da equipe que após busca veículo foi constatado um forte odor de entorpecente, sendo que no painel do carro foi encontrado um botão que ao ligar o contato e acionando o mesmo, liberava um compartimento na parte de trás da caixa de som, sendo localizado 3268 porções de substância aparentemente Maconha e 2850 porções de substância aparentemente crack. Foi acionado apoio das demais equipes, comparecendo CGP Romu, Canil 01,Centro 01 . Ocorrência em andamento no 1°D.P. de Guarulhos.

1 Individuo Preso

1 Veículo Apreendido

3268 Porções de Maconha, Totalizando 10,300 KG pronto para a venda.

2850 Porções de Crack, Totalizando 2,100 KG pronto para a venda.