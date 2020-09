Interdição das alças de acesso e pistas de aceleração da rodovia Presidente Dutra é adiada para a próxima segunda-feira

A Secretaria de Obras de Guarulhos informa que houve mudança nas datas de interdição das alças de acesso e pistas de aceleração da rodovia Presidente Dutra, entre os km 216 e 225 das pistas Norte e Sul, para obras do novo viaduto no corredor de ônibus da avenida Santos Dumont. A sinalização e a instalação do canteiro de obras serão realizadas a partir da próxima segunda-feira (14) até o dia 20 de setembro, das 9h às 16h. O órgão esclarece ainda que ocorrerá uma nova interdição no mesmo trecho entre os dias 21 de setembro e 21 de novembro, das 15h às 21h, para a execução de obras e implantação do novo viaduto.

Desvios

O motorista que estiver na região da Base Aérea, sentido São Miguel, para ir para o Rio de Janeiro deve retornar em frente à rua Satélite, voltar pela avenida Santos Dumont e entrar sentido Rio de Janeiro pela rua Manoel Vitorino.

Quem estiver na avenida Santos Dumont no sentido da Base Aérea deve entrar após o viaduto na rua Holandesa, descer a Santos Dumont e ao lado do viaduto entrar na alça de acesso à direita, em direção a São Paulo.