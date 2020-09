Servidora de carreira assume a presidência do IPREF

Alessandra dos Santos Milagre Semensato, servidora pública do IPREF (Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos) desde 1994 assume cumulativamente a presidência do órgão com a saída de Eduardo Reichert do cargo. Bacharel em Direito, a agente de administração atuava como diretora administrativa e financeira da instituição desde setembro de 2019.

Reichert deixa a presidência a pedido para assumir um posto importante na iniciativa privada, ligado à distribuição institucional, dada a sua experiência em relação ao tema. No IPREF, foi responsável por toda a articulação necessária para a aprovação e instituição do novo Regime Próprio na Prefeitura de Guarulhos.