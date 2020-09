Covid-19: Com mais de 6 mil casos, região central apresenta maior índice de infectados pelo coronavírus

Antônio Boaventura

[email protected]



De acordo com a Prefeitura, Guarulhos registra atualmente 22.990 pessoas infectadas pelo covid-19. Destas, 6.638 estão na região central, aquela que apresenta o maior índice de contaminados na cidade. A região da Cantareira vem na sequência com 6.017, precedida dos bairros que compõe a região do Jardim São João com 5.590 e Pimentas com outras 4.661, além de 84 que não foram identificadas.



Em contrapartida, as regiões central e da cantareira são aquelas que registram maior número de morte. No Centro, foram registrados 377 óbitos dos 1.312, até o momento, enquanto na Cantareira 372 pessoas perderam a vida em decorrência da contaminação provocada pelo vírus. A região do Pimentas registra 303 mortes e nos bairros da região próxima ao Jardim São João outras 260.



A taxa de cura, de acordo com a Secretaria de Saúde, é de 92%. Já o índice de letalidade registrado é de 5,71%. Os dados referentes ao covid-19 foram atualizados pela Administração Pública, às 13h, desta quinta-feira (10).