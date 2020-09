Internacional Shopping apoia “Setembro Amarelo”, campanha de prevenção ao suicídio

Sempre preocupado em oferecer informação e abordar pautas de interesse público, o Internacional Shopping apoia a iniciativa do “Setembro Amarelo”, criada em 2015 e que luta pela prevenção ao suicídio. Uma campanha institucional foi desenvolvida para orientar o público sobre como agir em relação ao tema. A ação acontece ao longo de todo o mês com informativos nas redes sociais e conteúdos especiais de conscientização.

Toda a campanha pode ser acompanhada no Facebook (/internacionalshopping), Instagram (@internacionalshopping) e YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=8bX4rgXMsMM). “A mensagem que queremos transmitir ao público é a da atenção. Precisamos ficar atentos aos comportamentos das pessoas ao nosso redor e ajudar da melhor forma possível para que busquem orientação e tratamento sobre o problema. Além disso, é uma oportunidade de olhar para si próprio, caso sinta algum tipo de manifestação semelhante, estar preparado para buscar o auxílio necessário”, comenta Edelcio Cazelato, Superintendente do Internacional Shopping.

Além de informativos on-line com orientação aos clientes, o Shopping lança um vídeo com uma vítima de depressão que tentou contra a própria vida, mas buscou apoio e conseguiu superar a doença. A ideia é divulgar ao máximo todos os canais de auxílio a quem precisa, a partir das informações e apoio do Centro de Valorização da Vida (CVV) que, há quase 60 anos atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, pelo telefone 188, por chat, e-mail e pessoalmente.

Um estudo realizado pela Unicamp aponta que 17% dos brasileiros, em algum momento, já pensaram seriamente em dar um fim à própria vida e, desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano. O trabalho do CVV foi desenvolvido para evitar que esses pensamentos suicidas se tornem realidade. Todas as informações sobre o projeto também podem ser encontradas no site (www.cvv.org.br) e nas redes sociais (Facebook e YouTube: cvv.org.br; Instagram: @cvvoficial).

O Internacional Shopping fica na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n, em Itapegica, Guarulhos.

