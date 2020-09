Em Guarulhos, comunidades próximas à Fernão Dias participam das campanhas “Viva Pedestre” e “Viva Ciclista”

Colaboradores da Arteris Fernão Dias, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, estarão em Guarulhos-SP nesta sexta-feira (18) para orientar e incentivar o uso correto das passarelas por pedestres e ciclistas e alertar os moradores das comunidades próximas ao km 83 e km 86 sobre segurança no trânsito. As campanhas ” Viva Pedestre” e “Viva Ciclista”, que integram o calendário de ações que serão realizadas no mês de setembro em prol da Semana Nacional do Trânsito, acontecerão entre 14h e 18h.

A equipe da concessionária distribuirá panfletos com dicas de segurança e orientações para travessia segura utilizando a passarela. Toda ação será realizada sem causar aglomerações, respeitando a o distanciamento e demais orientações da Organização Mundial e Saúde para prevenir a COVID-19. Devido ao período de pandemia, a Arteris Fernão Dias também oferecerá kits de higiene contendo máscara e álcool em gel 70% para ajudar no combate a transmissão do novo coronavírus.

“A segurança é uma preocupação diária da Arteris Fernão Dias e ações educativas são fundamentais para mudar a realidade violenta do trânsito do país”, diz Márcia Fragoso Soares, diretora de operações da concessionária.