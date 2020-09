Parques de Guarulhos abrem ao público aos finais de semana, das 6h às 10h, a partir do dia 26 de setembro, com restrições

Após meses fechadas devido às medidas de contenção do novo coronavírus, a população de Guarulhos vai poder voltar a aproveitar as áreas verdes da cidade aos fins de semana a partir do próximo dia 26 de setembro. Neste primeiro momento, aos sábados e domingos, os parques estarão abertos ao público das 6h às 10h.

As demais medidas preventivas à Covid-19, como proibição de esportes coletivos e aglomerações, medição de temperatura e limitação do número de pessoas dentro dos parques, permanecem válidas. Quadras esportivas e parques infantis seguem interditados. É necessário ainda que os frequentadores usem máscaras, mantenham distância mínima de 1,5 metro entre si e levem sua própria garrafa com água, uma vez que os bebedouros estão desligados.

É importante ressaltar ainda que o Zoológico Municipal, no Jardim Rosa de França, permanece de portas abertas aos visitantes somente de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.