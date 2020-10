Cidade: Na Vila Zamataro, Polícia Civil prende caminhoneiro por desvio e furto de combustível

Da Redação

[email protected]



Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) detiveram um caminhoneiro em flagrante por desviar e furtar 850 litros de combustível para um posto de abastecimento, no bairro Vila Zamataro. O suspeito foi identificado por agentes da 2ª Delegacia de Investigações sobre Roubo de Cargas (Divecar) mediante investigações que indicaram o desvio de parte do combustível durante estregas regulares para o referido estabelecimento – que funcionava sem autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP).



Diante das informações foi realizado monitoramento do local e o homem flagrado transferindo 850 litros de combustível para um isotanque no referido posto. O suspeito autuado em flagrante por furto mediante abuso de confiança e a ocorrência apresentada na especializada (2ªDivecar). As investigações prosseguem para identificar e deter demais envolvidos.