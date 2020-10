Construtora se comove com casal que precisa arrecadar R$ 12 milhões para compra do medicamento mais caro do mundo e doa apartamento

Você já ouviu falar da AME – Atrofia Muscular Espinhal? O guarulhense Luiz Otavio, um bebê de 1 ano e 5 meses é portador dessa doença degenerativa. A AME é causada por uma mutação genética no cromossomo 5 que provoca a falta de uma proteína conhecida como Survival Motor Neuron-1 (SMN1) importante para o correto funcionamento dos músculos. Isso significa que a criança possui incapacidade ou dificuldade em movimentar-se, locomover-se, ficar em pé, manter a cabeça ereta, engolir e até respirar. A única medicação disponível para retardar e evitar o avanço da doença é o medicamento denominado zolgensma, fabricado pelo laboratório Novartis e cujo custo é algo em torno de 2.125 milhões dólares, ou seja, R$ 12 milhões pelo câmbio atual. Além do alto custo da medicação a criança deve tomar a dose única do zolgensma até os dois anos de idade para garantir que seu efeito seja bem-sucedido. Diagnosticado com apenas quatro meses de idade, os pais de Luiz Otavio, Luiz Cesar e Gabriela, lutam contra o tempo para arrecadar o valor antes desse prazo limite. “Estamos numa luta contra o tempo, mas temos fé que vamos conseguir”, diz Luiz Cesar, confiante.

A rotina dos pais se divide entre os cuidados ininterruptos com o filho e o planejamento das ações da campanha de mobilização, de âmbito nacional, para a arrecadação do valor necessário para a aquisição do zolgensma. Contando com o apoio de aproximadamente 200 voluntários espalhados pelo Brasil, a equipe se divide entre recepcionar doadores, divulgar a causa, vender os serviços e produtos de doadores parceiros, mobilizar e dar suporte aos seguidores nas redes sociais e promover e efetuar campanhas de pedágios nas ruas da cidade. “Muito obrigada pelo apoio de todos vocês e pelo apoio ao nosso filho. Sem vocês não conseguiríamos “, diz Gabriela que não se cansa de repetir o quão importante é essa corrente do bem em prol de Luiz Otavio.

Por conta dessa mesma corrente, a história do Luiz Otavio chegou ao conhecimento de Marina Cardoso Gamez Nunez, sócia-proprietária da construtora Eternis, que ao se emocionar com a história do Luiz Otavio, decidiu agir. “Conversei com meu pai e disse: precisamos fazer algo a respeito para ajudar esse menino”. No sábado passado, em rede nacional de televisão, foi divulgada a notícia de que a construtora doou um apartamento novo, sem uso, para que o casal pudesse arrecadar mais rapidamente o valor do zolgensma. “Pretendemos chegar mais próximo ao valor do medicamento com as doações para aquisição dos números da sorte do apartamento”, diz o Sr. Eduardo, proprietário da construtora Eternis.

Todos os valores arrecadados são depositados nas contas do Luiz Otavio, na Ação de Prestação de Contas em trâmite no Tribunal de Justiça de Guarulhos, e devidamente controlados e fiscalizados pelo Ministério Público, inviabilizando qualquer tentativa de fraude, desvio ou mau uso do dinheiro para outras finalidades.

Luiz Otavio luta contra o tempo e por isso as ações continuam a ser planejadas e executadas. Há várias formas de colaborar para quem não conta com um valor para doação, como por exemplo, coletar materiais recicláveis e ouvir música.

Para mobilizar a cidade, os pedágios ao redor de Guarulhos acontecem aos finais de semana, onde os voluntários, transportados num carro de som, anunciam a chegada para mais um dia de arrecadação, convocando os moradores para que sejam a voz do cidadão Luiz Otavio. Para saber como ser um anjo voluntário e juntar-se a essa corrente do bem, seja um seguidor nas redes sociais @ameluizotavio (facebook e instagram). Você pode fazer parte dos grupos de campanha e participar das ações, compartilhar a história com seus amigos e familiares, além de obter informações de como doar.

Sozinhos chegamos, mas juntos vamos longe.



SERVIÇO:

Como participar da Campanha do Apartamento em prol do Luiz Otavio, denominada Sua Casa, Minha Vida?

Acessando o site www.ameluizotavio.com.br, a cada R$ 20 o doador faz um cadastro simples e recebe um número da sorte em seu e-mail e concorre a um apartamento de 44m² no Residencial Doraly 2 em Guarulhos /SP (Apartamento não mobiliado).

Para doações não participantes da campanha, os interessados podem doar através das contas abaixo:

