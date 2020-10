CBF e clubes voltam a discutir presença de público para o 2º turno do Brasileirão

A volta do público nos estádios volta a ser pauta no futebol brasileiro, apesar da pandemia do coronavírus. Os 20 clubes da Série A foram convocados para uma reunião virtual, nesta sexta-feira, quando também será discutido o aumento de inscritos no torneio por equipe: de 40 para 50 jogadores.

A ideia é fazer estas alterações a partir do segundo turno da competição nacional, que está previsto para acontecer a partir de 7 de novembro. No caso da presença de torcedores nos estádios, a medida precisa ter o aval das autoridades de saúde da cada estado.

O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, chegou a falar em “testes nas dez últimas rodadas”. A CBF prefere não estipular nenhuma data e aguarda um posicionamento das autoridades sanitárias de cada estado.

Em 24 de setembro, uma primeira reunião, também feita por videoconferência, terminou com forte discussão entre o presidente da Ferj, Rubens Lopes, e o da CBF, Rogério Caboclo. Daquela vez, a maioria dos clubes foi contra a volta dos torcedores.