Embarcargo, Farmácia Violeta, Finger Digital, DAC e Jun vencem o PDE 2020

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos) realizou o 22º Prêmio Destaque Empresarial (PDE) na noite desta quinta-feira (29), no auditório da própria entidade, com a presença limitada de público, em decorrência da pandemia de coronavírus. Apenas alguns diretores da ACE-Guarulhos e representantes das empresas finalistas estiveram no local.

Apesar das mudanças no formato do evento, a associação manteve a atração musical – com o cantor e compositor Daniel Petrella – e a premiação que reconhece as melhores práticas empresariais na cidade. O evento teve a mediação do jornalista Humberto Ascencio, da RecordTV, e da influenciadora e palestrante Simone Lopes.

Os grandes vencedores da noite foram: Embarcargo (microempresa), Farmácia Violeta (pequeno porte), Finger Marketing Digital (médio porte), Sociedade Industrial de Plásticos DAC Ltda. (grande porte) e Jun Japanese Food (Compre em Guarulhos).

Presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves afirmou que foi fundamental organizar o PDE em 2020, mesmo com todas as dificuldades impostas pelo coronavírus. “Não podíamos deixar de reconhecer o esforço dos empreendedores guarulhenses neste ano tão complicado para todos. Manter as portas abertas e, sobretudo, os empregos de milhares de pessoas é algo gigantesco. Precisamos parabenizar os empresários e toda a equipe da associação, que possibilitou a realização de mais um PDE, o primeiro na minha gestão”, destacou o presidente, que abriu o evento fazendo uma homenagem ao ex-vice-presidente da entidade, Vilson Caldas, que faleceu em 17 de agosto.

O prêmio “Compre em Guarulhos”, como de costume, celebrou o estabelecimento gastronômico preferido do consumidor. Após votação popular na internet, o Jun Japanese Food, um dos restaurantes japoneses de maior sucesso do município desde janeiro de 2014, foi o escolhido pelo público.

Vencedora na categoria microempresa, a Embarcargo é especializada em facilitar o transporte aéreo internacional de animais de estimação, responsabilizando-se pelas dificuldades com a extensa burocracia e com os requisitos exigidos.

Laureada como a melhor empresa de pequeno porte em 2020, a Farmácia Violeta está no município desde 1994. Durante a pandemia, a empresa foi chamada para a doação de 400 unidades de um medicamento homeopático, utilizado com sucesso na prevenção da Covid-19 em pacientes das Casas André Luiz e do Hospital Padre Bento.

Já a Finger Marketing Digital, eleita na categoria médio porte, atua em quatro países (Brasil Austrália, EUA e Portugal), apesar do pouco tempo de mercado. A empresa se define como uma Software House, que trabalha com customização e personalização de projetos. Entre seus clientes, há grandes indústrias de Guarulhos.

Por fim, a Sociedade Industrial de Plásticos DAC Ltda. foi fundada há 49 anos e se destaca entre os seus clientes, fornecedores e parceiros como uma das maiores indústrias brasileiras no segmento de papelaria. Atualmente, a empresa possui um complexo de 25 mil m² no município e atende todo o território nacional.

Homenageados

Durante o evento, mais cinco empresas foram homenageadas pela ACE. A Alimentos Aurora, representada por Sergio Zanotti, recebeu uma homenagem como Parceira Institucional. Já o Pensionato São Francisco de Assis teve o reconhecimento na categoria 3º Setor, com o prêmio sendo entregue às mãos de Wladimir Berlamino.

Patrícia Hilário, proprietária da Patty Modas Plus, foi a homenageada pelo Conselho da Mulher Empreendedora (CME). A homenagem do Jovem Empreendedor foi para Maicon Douglas, da Alquimia Comércio de Chocolates. Escolhida como a Associada do Ano, Silvana Coelho de Almeida, da Altelas Comércio de Telas e Arames, também foi laureada na cerimônia.

Vitrine virtual e uma nova parceria

Em meio à premiação das melhores empresas da cidade, a ACE-Guarulhos fez o lançamento do seu novo marketplace Guarulhos Tem, totalmente remodelado. “É com muita alegria que anuncio a chegada do novo Guarulhos Tem. Será o comércio virtual da cidade, moderno e interativo, para gerar ainda mais negócios para os associados”, comemorou o presidente Silvio Alves.

Além da nova vitrine virtual da entidade, o presidente Silvio anunciou uma parceria com a empresa Veloe, de pagamentos para mobilidade urbana (pedágios, shoppings e estacionamentos). “Acabamos de fechar essa parceria. É mais um benefício ao nosso associado, que terá isenção da mensalidade por 24 meses”, completou.