Guti prorroga suspensão das aulas presenciais até o final de novembro

O prefeito Guti anunciou, durante live nas redes sociais na noite de hoje, que o decreto de suspensão das aulas nas redes municipal, estadual e particular por mais 30 dias, isto é, até o dia 30 de novembro.

“Lembrando que podemos a qualquer momento, se achar que é viável, se os números melhorarem e tivermos mais segurança, podemos revogar a qualquer ato dentro desse decreto”, disse.

Guti esteve em Brasília dialogando com o Governo Federal sobre as alças de acesso para as marginais da rodovia Presidente Dutra, já que está sendo discutida a nova concessão da via. “Queremos que quem ganhar a licitação que faça essas pistas marginais para auxiliar os guarulhenses”, disse Guti.

Ele anunciou ainda, que foram destinados à cidade mais de R$ 700 mil para sete instituições de longa permanência.