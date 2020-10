Instituto do Câncer disponibiliza serviço telefônico ‘Alô Farmacêutico’ aos pacientes

Após uma consulta médica com prescrição de remédios, não é incomum que o paciente fique com dúvidas quanto à administração de medicamentos. Com o intuito de orientar os pacientes com relação a essas dúvidas, desde o dia 1º de outubro o Instituto do Câncer de São Paulo oferece o serviço “Alô Farmacêutico”, com atendimento 24 horas.

De acordo com a coordenadora de Farmácia do Instituto do Câncer, Rejane Siqueira, o serviço é um “acolhimento telefônico organizado, padronizado para atender os pacientes com dúvidas ou eventuais problemas relacionados aos medicamentos”.

“Normalmente, recebemos ligações para resolução de problemas, tirar dúvidas sobre interação medicamentosa, validade da receita, posologia, entre outras coisas. Todas essas questões podem ser sanadas rapidamente, somente em casos muito específicos que pedimos ao paciente aguardar retorno em até 24 horas ou no próximo dia útil, se a ligação for feita no fim de semana”, explica.

“Achei excelente. Minha mãe é paciente e liguei ao ‘Alô Enfermeiro’ por força do hábito e me direcionaram para o ramal do ‘Alô Farmacêutico’, o que foi ótimo. Pude tirar uma dúvida sobre o medicamento que minha mãe precisava tomar”, conta Samanta Pacheco, filha da paciente Marlene Regina Pacheco, de 63 anos.

Pacientes do Instituto do Câncer e acompanhantes podem ligar para o “Alô Farmacêutico”. Em caso de dúvidas, o interessado deve ligar no telefone (11) 3893-4507 e estar com a identificação e o RG.

Outros serviço

Além do Alô Farmacêutico, o Instituto do Câncer também oferece outros serviços similares. Veja quais são:

Alô Enfermeiro

O serviço telefônico que funciona 24 horas, diariamente, para atender as necessidades e sanar dúvidas referente a sinais e sintomas do tratamento oncológico. Atende exclusivamente aos pacientes e seus respectivos acompanhantes, de acordo com as orientações deixadas pela equipe em prontuário eletrônico.

Telefone para contato: (11) 3893-2357.

Alô Nutrição

Serviço exclusivo a pacientes e acompanhantes para resolução de dúvidas no que diz respeito à alimentação do paciente oncológico fora do ambiente hospitalar, como presença de efeitos colaterais comuns da quimioterapia e radioterapia, como náuseas, dor para engolir, vômitos, dificuldade de mastigar, falta de apetite e perda de peso. Os contatos podem ser feitos a qualquer dia e hora, e o nutricionista esclarece os questionamentos em até 24 horas.

Telefone para contato: (11) 3893-4853.