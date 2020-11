Esportes: Após derrota na estreia, Vôlei Guarulhos busca contra o Taubaté sua reabilitação na Superliga

Da Redação

[email protected]

Apesar de atuar no ginásio Poliesportivo Arnaldo José Celeste, em Guarulhos (SP), o Vedacit Vôlei Guarulhos não resistiu ao SADA Cruzeiro e foi superado pelo placar de 3 sets a 0. No duelo, a equipe guarulhense mostrou que estava pronta para encarar um dos maiores adversários que estão na disputa nesta temporada. A partida terminou em 3 x 0: 19/25; 21/25 e 19/25.



“Foi um jogo duro, mas sabíamos a grandeza do nosso adversário. Entramos com mais agressividade no saque o que funcionou bem em vários momentos” avaliou o técnico do VVG, Guilherme Novaes.

O VVG entrou em quadra mostrando evolução no entrosamento, com o capitão Sandro Barbalho, Thiago Alves, Alê, Alemão, Thiago Barth e Pedrão. As alterações durante a partida buscaram a todo tempo dar mais agressividade e acerto nos saques. O próximo jogo do Vôlei Guarulhos será na sexta-feira dia 6 de novembro, às 19h, contra o SEM Taubaté FUNVIC, no Ginásio Abaeté, em Taubaté (SP).

“Nos preparamos e deixamos tudo em quadra. Considero que crescemos bem como equipe. Vamos em frente trabalhar forte durante a semana para o próximo jogo, que será outra pedreira, contra a equipe de Taubaté”, disse Novaes.

Este ano 12 equipes estão disputando o troféu Super Vôlei Banco do Brasil: EMS Taubaté FUNVIC; SADA Cruzeiro; SESI-SP; Vôlei Renata; Minas Tênis Clube; APAN/ELEVA/BLU; Vôlei UM Itapetininga; Pacaembu Ribeirão; Montes Claros América Vôlei; Caramuru Vôlei; AZULIM/GABARIT/Uberlândia e Vedacit Vôlei Guarulhos.

Sobre o Vedacit Vôlei Guarulhos – A equipe profissional de vôlei masculino Vedacit Vôlei Guarulhos, depois de liderar a temporada da Superliga B 2020, conquistou a primeira vaga para a Superliga Banco do Brasil (ex- Superliga A), principal categoria do Vôlei nacional, por deliberação da CBV. A temporada foi encerrada antecipadamente, durante as quartas de final, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A sede da equipe é a cidade de Guarulhos, Grande São Paulo, que tem aproximadamente 1,4 milhão de habitantes. O Vedacit Vôlei Guarulhos trabalha com categorias de base Sub 19 e Sub 21, que visa fortalecer o desenvolvimento da modalidade na cidade e no Brasil. Na área social mantém o Projeto Vôlei do Bem com ações beneficentes e educativas com as comunidades em situação de vulnerabilidade nas periferias da cidade de Guarulhos, visando especialmente jovens e suas famílias.