Cidade: No Picanço, Força Tática apreende mais de 260 quilos de maconha e R$ 4,1 mil

Policiais militares apreenderam mais de 260 quilos de maconha e R$ 4,1 mil. Três homens e uma mulher foram detidos em flagrante durante as ações ocorridas em Franco da Rocha e Guarulhos, no bairro Picanço. Na ocasião, os policias da Força Tática do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) realizavam patrulhamento pelo bairro Mato Dentro, em Franco da Rocha, quando suspeitaram do primeiro homem e efetuaram abordagem, constando que o mesmo estaria indo encontrar os demais envolvidos para a compra de drogas.



A equipe se deslocou até o local combinado por eles e identificou outros dois criminosos, que informaram sobre o armazenamento dos entorpecentes em uma residência no bairro Picanço, na cidade de Guarulhos. Com eles foram apreendidos R$2,1 mil. Com apoio do 15º BPM/M foram feitas buscas no referido imóvel e localizados 261,4 quilos de maconha, uma balança de precisão e mais R$2 mil oriundos de atividades criminosas.



A mulher foi detida no local. O grupo foi preso em flagrante por associação ao/e tráfico de drogas, sendo encaminhado ao 2º Distrito Policial de Guarulhos onde permaneceram à disposição da Justiça.